Projeto moderniza estrutura administrativa e prepara o SAAE Penedo para o futuro

“De Piranhas a Piaçabuçu, e do lado de Sergipe também, só Penedo continuou fazendo abastecimento de água, mantendo a qualidade. O compromisso do SAAE Penedo foi fantástico”, destacou o diretor-presidente da autarquia municipal, Francisco Luiz Beltrão durante entrevista ao repórter Rafael Medeiros (Rádio Penedo FM).

Nomeado em 06 de abril para administrar a instituição que é referência positiva em sua área de prestação de serviços, Francisco Beltrão traz a experiência de décadas de trabalho na Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), focado na modernização da instituição – uma necessidade imediata, conforme destacou nesta terça-feira, 12.

Preparar o SAAE

“Nós estamos funcionando como o SAAE funcionava há 50 anos. A minha missão é preparar o SAAE para o futuro. Não se concebe, sob hipótese nenhuma, que uma empresa, uma autarquia como o SAAE, se proponha a fazer seu trabalho com sua atual estrutura administrativa”, explicou Francisco Beltrão, citando a necessidade de funcionamento de setores relacionados com segurança do trabalho, ouvidoria, comunicação e meio ambiente.

“Há muito a se fazer e uma das questões é essa reforma administrativa”, reforçou sobre a proposta de modernização da autarquia que tramita na Câmara Municipal de Penedo.

Folha de pessoal

Sem esperar por decisão do Poder Legislativo, Francisco Beltrão projeta medidas de economia. “A reforma não vai duplicar a folha de pessoal do SAAE. Pelo contrário, nós vamos reduzir o custo, que era de 70% a 80% de nossa arrecadação, para quase 50%”.

Ainda em relação a salário pago pela autarquia, o diretor-presidente esclareceu que o valor de R$ 14.000,00 para o cargo que ocupa já é praticado há quase uma década. “Nada mudou, nós só incorporamos o nosso salário na mesma proposta, ampla e enxuta”.

Investimentos

O gestor da autarquia enalteceu o deputado federal Marx Beltrão por ter liberado R$ 130 milhões para serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Penedo. “Mas esse recurso só vem se o SAAE estiver estruturado para receber”, ressaltou.

Francisco Beltrão reforçou a necessidade de apoio dos vereadores para a reforma administrativa, parabenizando a Câmara pela aprovação do projeto que viabiliza licitar obras do plano municipal de saneamento, instrumento entregue pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) ao SAAE Penedo novembro do ano passado.

Penedo 100% saneada

“A gente pode colocar Penedo na condição de única cidade do Nordeste com 100% de saneamento e água tratada para a população”, frisou o diretor-presidente, parabenizando o empenho dos deputados Marx e Marcelo Beltrão e do Prefeito Március Beltrão e do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes no trabalho de grande alcance social.

Francisco Beltrão falou ainda sobre tarifa social para famílias de baixa renda e microempreendedores individuais, redução de custo com energia elétrica e o prejuízo para a autarquia decorrente das ligações clandestinas, crime que será combatido com equipamentos modernos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP