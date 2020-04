Projeto prorroga Enem de 2020 por 60 dias

O Projeto de Lei 1927/20 prorroga por 60 dias a edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta, do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), tramita na Câmara dos Deputados.

As provas estão previstas para outubro (Enem Digital) e novembro (Enem Impresso), mas Frota argumenta que o isolamento social recomendado no combate da disseminação do novo coronavírus prejudicou o calendário dos estudantes.

“Não haverá tempo hábil para que os estudantes terminem seus estudos nas mesmas condições de anos anteriores, portanto esta prorrogação é medida de necessária urgência. Não podemos sacrificar nossos adolescentes mais ainda”, afirma o parlamentar.

Fonte: Agência Câmara