Promessa ofusca Neymar e Dortmund vence o PSG

O Borussia Dortmund saiu na frente nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os aurinegros receberam o Paris Saint-Germain no Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de ida, e conquistaram uma importante vitória pelo placar de 2 a 1. Haaland, duas vezes, marcou para os donos da casa, enquanto Neymar fez para os visitantes.

Com o resultado, os alemães se classificam com qualquer empate na partida de volta, marcada para o dia 11 de março, quarta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris. Já os franceses precisam vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença. Em caso de 2 a 1 para o PSG, haverá prorrogação.

Agora, ambas as equipes voltam as atenções para os respectivos campeonatos nacionais. No sábado (22), às 11h30 (de Brasília), o Borussia visita o Werder Bremen pela 23ª rodada do Alemão. Já o Paris Saint-Germain entra em campo no domingo (23), às 17h, quando recebe o Bordeaux pela 26ª rodada do Francês.

Fonte: Terra