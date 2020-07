PROS forma chapa de pré-candidatos a vereadores em Penedo

Em Penedo, a união entre Cidoca Andrade e Nilson Ernesto resultou na formação de um forte grupo de pré-candidatos a vereadores pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) em Alagoas. A sigla estuda a possibilidade de lançar chapa para concorrer ao cargo de prefeito da cidade.

“O grupo de Penedo tem muita qualidade para enfrentar de cabeça erguida o pleito eleitoral. Temos convicção que podemos fazer a cidade evoluir em todos os setores se caso consigamos eleger alguns da nossa chapa de vereadores. Hoje, não temos pré-candidato a prefeito, mas estamos avaliando a possibilidade”, disse o presidente estadual, Eduardo Rossiter.

Durante a reunião no Baixo São Francisco, Rossiter tirou todas as dúvidas sobre o processo eleitoral de 2020, e isso foi bastante aproveitado pela pré-candidata Maria que está se lançando na política pela primeira vez. “Sempre tive vontade de ingressar na política, mas só agora me sinto livre para isso devido a forte base que o PROS nos oferece. Estou contando com o apoio de amigos que querem ver a cidade mudar. Espero obter a candidatura”, disse.

Na mesma frequência está o Sargento Régis, que também almeja alcançar vaga na Câmara Municipal. “Quero fazer o melhor pela minha cidade. Oferecendo uma melhor condição social para meus conterrâneos, com saúde, educação e segurança de melhor qualidade. Estou aqui para o que der e vier”, declarou.

No PROS, o jovem de Penedo estará em boas mãos com o pré-candidato Marcos Muniz. “Meu foco é trabalhar com as juventudes dentro das comunidades. Quero representar os penedenses dentro da Câmara para conseguir dar assistência à estas pessoas que tanto precisam”, falou.

O período de eleições deste ano acontecerá no dia 15 de novembro. O segundo turno, caso haja necessidade, tem previsão de ocorrer em 29 de novembro.

por Clariza Santos/gazetaweb com assessoria