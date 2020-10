Protocolo para volta às aulas presenciais é publicado pelo governo de Alagoas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (26) o protocolo de orientação à gestão escolar sobre o retorno às aulas presenciais em Alagoas. A medida tem como objetivo garantir segurança sanitária para evitar a disseminação da Covid-19 (confira ao final do texto os principais pontos).

As atividades presenciais na educação estão suspensas desde março, como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. A volta às aulas para os adultos já pode ocorrer a partir desta segunda. Não há data, porém, para o retorno das aulas presenciais de crianças e adolescentes.

De acordo com a publicação, o protocolo de orientação deve servir como parâmetro a ser adaptado de acordo com a realidade de cada instituição escolar, visando garantir a condição de segurança para o convívio coletivo.

O plano deverá ser composto por três etapas: contemplando a preparação da equipe para o retorno, definição da nova rotina no ambiente escolar e monitoramento constante das ações de prevenção e combate à Covid-19.

Veja alguns dos pontos do protocolo sanitário para o retorno das aulas:

* A equipe escolar deve ser orientada sobre a importância do envolvimento de todos nesse processo, de modo que esteja preparada para lidar com o processo de acolhimento dos estudantes e servidores.

* Os estudantes e servidores devem ser orientados, ainda de forma remota, sobre o cuidado e o manuseio das máscaras de tecido.

* Deve ser garantido o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

* Espaços de convívio coletivo devem ser sinalizados, bem como as áreas que não poderão ser utilizadas.

* A temperatura dos estudantes, bem como dos servidores, deve ser aferida diariamente. Os estudantes que fazem o uso do transporte escolar também devem aferir a temperatura antes de ao entrarem nos veículos.

* Manter o ambiente limpo e arejado, com janelas abertas.

* Utilizar produtos sanitizantes e desinfetantes de uso geral com ação vírus-cida aprovados pela ANVISA para o combate do novo Coronavírus, como, álcool 70%, hipoclorito de sódio, na concentração 1%, quaternários de amônio, o cloreto de benzalcônio.

* Os calçados dever sem higienizados ao entrar na escola.

* Estabelecer horários de entrada e saída dos estudantes de forma que possibilite o respeito ao distanciamento de 1,5m entre as pessoas.

* Disponibilizar dispenser com álcool em gel em todos os ambientes da escola.

* Disponibilizar lixeiras com tampas com acionamento por pedal em locais estratégicos.

* Instalar proteção de acrílico que separe o funcionário do público que está sendo atendido.

* Utilizar o refeitório apenas para oferta de almoço nas escolas de ensino integral.

