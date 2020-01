Provas do supletivo serão aplicadas nesta quinta (30) e sexta (31) na rede estadual

Nesta quinta e sexta-feira (30 e 31), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) promove a aplicação do Exame Supletivo Online, o qual possibilitará a conclusão da certificação do ensino fundamental para os aprovados. Mais de 200 candidatos tiveram a inscrição confirmada para a prova, que conta com 40 questões objetivas e redação, com horários de aplicação no período da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. É importante chegar com antecedência e conferir o local de realização e horário das avaliações.

O exame é presencial e tem duração de quatro horas – sendo três horas para as questões objetivas e uma destinada à redação. Para realizar o tema da redação, o participante deve acertar ao menos 50% da prova online. O resultado é divulgado no prazo de 30 dias. A certificação é solicitada à Gerência Regional de onde o participante fez o exame. As provas serão realizadas em Maceió, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Viçosa, Arapiraca, Santana do Ipanema, Penedo, Delmiro Gouveia, Canapi, Matriz do Camaragibe, Piranhas e Pão de Açúcar.

O exame – Realizado bimestralmente, as áreas de conhecimento abordadas são Linguagens, Matemática, Ciência Humanas e Ciências da Natureza, tendo 10 questões de cada. Na redação é solicitado, ao participante, a produção de um gênero textual, podendo ser uma mensagem, recado carta e outros.

“Além da certificação de conclusão do ensino fundamental, o Supletivo Online permite ao candidato a possibilidade de ter uma maior qualificação. Dessa forma, ele pode pleitear melhores posições no mercado de trabalho”, afirma Dirlene Monte, supervisora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Seduc.

Confira abaixo os locais de aplicação do exame:

Maceió (1ª e 13ªGeres):

Escola Estadual José Maria Correia das Neves – R. Agnelo Barbosa, s/n, Prado;

Escola Estadual Moreira e Silva – Av. Fernandes Lima, Cepa, S/N, Farol;

São Miguel dos Campos (2ª Gere):

Escola Estadual Ana Lins – R. Senador Máximo, Centro;

Palmeira dos Índios (3ª Gere):

Escola Estadual Humberto Mendes – Av. Muniz Falcão, São Cristóvão;

Viçosa (4ª Gere):

Escola Estadual 13 de Outubro – R. Frederico Maia, 82, Centro;

Arapiraca (5ª Gere):

Escola Estadual Adriano Jorge – Av. Rio Branco, 250, Centro;

Escola Estadual Professora Izaura Antônia de Lisboa – R. Antônio Marroquim, s/n, Baixão;

Santana do Ipanema (6ª Gere):

Escola Estadual Professora Laura Maria Chagas de Assis – R. Gilmar Pereira Queiroz, Camoxinga;

União dos Palmares (7ª Gere):

Escola Estadual Dr. Carlos Gomes De Barros – Av. João Lyra Filho – S/N, União Dos Palmares;

Pão de Açúcar (8ª Gere):

Escola Estadual Braulio Cavalcante – R. Alameda da Esperança, s/n, Centro;

Penedo (9ª Gere):

Escola Estadual Dr. Alcides Andrade – Rua Engenheiro Joaquim, Nº 01, Cohab;

Matriz de Camaragibe (10ª Gere):

Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação – Rua do Varadouro, S/N, Centro;

Piranhas (11ª Gere):

Escola Estadual Xingó I – Av. Rio São Francisco, s/n, Xingó, Piranhas;

Delmiro Gouveia (11ª Gere):

Escola Estadual Luiz Augusto de A. Menezes – Rua Nascimento Bandeira, 215 – Centro, Delmiro Gouveia;

Canapi (11ª Gere):

Escola Estadual Luiz Bastos – Av. Joaquim Tetê, Centro, Canapi;

Fonte: Agência Alagoas