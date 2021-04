Em entrevista ao repórter Valdi Fernando, nesta quarta-feira, 07, o secretário de Saúde de Penedo Guilherme Lopes afirmou que concluída a vacinação do pessoal de segurança pública e dos idosos em Penedo, a próxima classe a ser beneficiada com a imunização será dos professores e das pessoas com comorbidades.

por Redação