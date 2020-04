PSB apresenta novo pedido de impeachment contra Bolsonaro

Deputados do PSB na Câmara protocolaram nesta quarta-feira, 29, um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O requerimento irá se somar aos mais de 30 já protocolados na Casa por outros autores.

Os parlamentares apontam 11 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro. A peça é dividida em três capítulos: dos crimes de responsabilidade denunciados pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, dos crimes de responsabilidade contra a democracia e as instituições; e dos crimes de responsabilidade relacionados à pandemia da covid-19.

“É lamentável que nós do PSB tenhamos que entrar com um pedido de impeachment num momento como este, em plena pandemia, quando todos os nossos esforços deveriam estar direcionados ao enfrentamento do vírus”, diz o líder do partido na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ).

Além de Molon, assinam Aliel Machado (PR), Bira do Pindaré (MA), Camilo Capiberibe (AP), Danilo Cabral (PE), Denis Bezerra (CE), Elias Vaz (GO), Gervásio Maia (PB), Gonzaga Patriota (PE), Júlio Delgado (MG), Lídice Da Mata (BA), Luciano Ducci (PR), Marcelo Nilo (BA), Rafael Motta (RN), Tadeu Alencar (PE) e Vilson da Fetaemg (MG).

Fonte: Terra