PSG propõe três anos de contrato para Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain está disposto a oferecer três anos de contrato e pagar 20 milhões de libras (R$ 129,6 milhões) por campanha para contratar o zagueiro Sergio Ramos, segundo o jornal “As”. O clube francês deve formalizar a proposta a partir de janeiro, quando o defensor poderá assinar um pré-contrato com outra equipe para sair sem custos ao final da temporada.

O Real Madrid está disposto a oferecer uma renovação contratual por dois anos, com as mesmas bases salariais, mas com diversas variáveis no segundo ano que poderiam prejudicar o atleta em caso de lesão, por exemplo. No entanto, o espanhol quer um vínculo por duas temporadas garantidas e receber os mesmos 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) que ganha atualmente.

O clube alega problemas financeiros para não dar o braço a torcer, embora o desejo de ambas as partes seja pela permanência. Até o momento, a renovação não progrediu, enquanto o tempo passa e o fim do contrato fica mais próximo. Caso semelhante aconteceu com o zagueiro Pepe, que não aceitou as condições impostas pelos merengues e rumou ao Porto.

Fonte: LANCE!