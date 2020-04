PSG quer renovar contrato de Neymar até 2025, diz jornal.

Segundo o jornal espanhol ‘Sport’, o Paris Saint-Germain prepara uma proposta de renovação para uma de suas principais estrelas: Neymar. O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube, irá propor ao craque a permanência até 2025, e o aumento de salário para 38 milhões de euros anuais (equivalente a R$ 216 milhões). A partir de um dossiê divulgado pelo jornal ‘L’Équipe’, atualmente, o camisa 10 da equipe parisiense recebe 36,7 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 209 milhões). Dessa forma, a direção da equipe francesa tenta convencer o craque a permanecer no clube e evitar uma possível saída de seu camisa 10.

Vale ressaltar que Neymar chegou ao PSG em agosto de 2017. A transação, na época, girou em torno de 222 milhões de euros (equivalente hoje a R$1,2 bilhão), quando o atleta era jogador do Barcelona e formava um trio de ataque balado com Messi e Luís Suárez. Com essa proposta de renovação, a equipe dirigida pelo treinador Thomas Tuchel pretende evitar a saída do atleta, que é cobiçado pelo time catalão e já manifestou seu desejo de retornar ao antigo clube.

Fonte: Terra