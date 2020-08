PSG vence o RB Leipzig e está na final da Champions pela primeira vez

O Paris Saint-Germain está na final da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na sua história. Nesta terça-feira, o clube francês derrotou o RB Leipzig por 3 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, capital portuguesa, e terá a chance de conquistar a Orelhuda no próxima domingo. Os gols foram marcados por Marquinhos, Di María e Bernat.

DOMÍNIO PARISIENSE

Desde os primeiros minutos, ficou claro que o PSG seria o time que daria as ordens na partida. E logo nos primeiros lances, assim como nas quartas de final, Neymar ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas desperdiçou grande chance. Depois de passe de Mbappé, o brasileiro bateu na saída de Gulácsi, mas a bola tocou no pé da trave e foi para fora.

FASE ARTILHEIRA

Quem abriu o placar foi o zagueiro brasileiro Marquinhos, que mais uma vez atuou como volante. O jogador já havia sido importante no último jogo, quando empatou o jogo contra a Atalanta aos 44 minutos do segundo tempo, e desta vez aproveitou belo cruzamento de Di María em cobrança de falta pela esquerda para subir de cabeça e mandar para o fundo das redes aos 13 minutos de jogo.

ERRO CAPITAL

Errar na frente de um ataque que tem Mbappé, Neymar e Di María pode ser fatal. E foi. Aos 42 minutos. Gulácsi saiu jogando errado e a bola caiu nos pés de Paredes. O camisa 8 viu Neymar dentro da área sozinho e lançou o brasileiro. Com um toque genial, que somente jogadores do calibre de Neymar podem fazer, o craque ajeitou de letra para Di María, que dominou e bateu na saída do goleiro húngaro para fazer 2 a 0.

SUBINDO AO ATAQUE

O terceiro gol do PSG saiu no início do segundo tempo. Bernat fez belíssima jogada partindo do campo de defesa, tentou a tabela, mas viu a zaga do time alemão cortar dentro da área. O lateral-direito Mukiele tentou sair jogando, escorregou e a bola sobrou para Di María, que cruzou na medida para o jogador parisiense cabecear. O goleiro Gulácsi chegou a tocar na bola e Neymar empurrou para o fundo o gol, mas a bola já tinha passado da linha.

EM BUSCA DA ORELHUDA

No próximo domingo, o Paris Saint-Germain encara Bayern de Munique ou Lyon na grande final da Liga dos Campeões da Europa. A segunda semifinal acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade. A decisão da Champions, no fim de semana, será também às 16h, no Estádio da Luz.

