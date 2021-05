Publicado edital do concurso da Polícia Civil de Alagoas

O governo de Alagoas publicou o edital do concurso da Polícia Civil de Alagoas nesta sexta-feira (28). São 368 vagas para agente de polícia e 132 vagas para escrivão.

Veja o edital no Diário Oficial do Estado, a partir da página 73

A jornada de trabalho para os dois cargos é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.971,76. Os aprovados precisam ter idade mínima de 18 anos na data da posse.

As provas são objetivas, com questões de língua portuguesa e conhecimento específicos, além do teste de aptidão física (TAF).

As inscrições começam no dia 7 de junho e vão até o dia 12 de julho. As provas estão previstas para o dia 19 de agosto.

Provas para agente de polícia e escrivão de polícia

Língua portuguesa

Ética no serviço público

Noções de Direitos Humanos

Noções de Informática

Atualidades

Noções de direito administrativo

Noções de direito constitucional

Noções de direito penal

Noções de direito processual penal

Legislação

Fonte: G1/AL