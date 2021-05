Público se revolta com possível retorno de Victor e Léo

Conhecidos pelos seus inúmeros sucessos, Victor e Léo conquistaram milhares de fãs pelo Brasil em meados dos anos 2000. Donos de hits como “Deus e eu no sertão” e “Tem que Ser Você”, os famosos tiveram que lidar com os escândalos envolvendo suas vidas íntimas e chegaram a se separaram em 2018.

Para quem não lembra, a separação ocorreu após o escândalo de agressão envolvendo Victor Chaves, que foi acusado de ter batido em Poliana Bragantini, sua ex-esposa, que na época estava grávida. Acontece que, por volta de 2019, o cantor foi condenado depois de diversas ameaças e boletins de ocorrência,

AGRESSÃO EM ELEVADOR

O caso de Vitor não parou por aí, na época, o casal entrou em uma ferrenha briga no elevador e os vídeos de câmera de segurança provam o que houve. Na ocasião, a esposa caiu no chão e o cantor chutou ela, empurrando-a de volta para dentro do elevador. A situação ficou ainda pior quando as imagens foram liberadas nas redes sociais.

DEBOCHE

Na época, Victor publicou um vídeo na internet onde ria dos comentários nas redes sociais dizendo que ele agrediu a esposa, embora vídeos divulgados oficialmente pela justiça comprovem que foi exatamente isso que aconteceu, levando-o a ser preso por 18 dias.

VOLTA REPENTINA

O fim da dupla foi anunciado em 2018 quando Leo decidiu começar sua carreira solo. No entanto, os cantores não tiveram tantos sucessos separados, por conta disso, segundo informações de Fabíola Reipert, eles estão prestes a retomar os trabalhos como dupla, preparados, inclusive, para sair em turnê daqui alguns anos.

Fonte: IG