PVC deixa a Fox Sports e deve acertar com o Sportv

Paulo Vinícius Coelho está de saída dos canais Fox Sports. Depois de quase cinco anos na empresa, o comentarista decidiu seguir novos rumos em sua carreira. Com seu contrato se encerrando no dia 31 de janeiro, ele já encaminhou sua ida para a Globo, e deve ser utilizado nos canais Sportv. A notícia foi confirmada pelo LANCE!.

Um dos motivos que levaram o jornalista a deixar o canal rumo ao Sportv foi a incerteza do futuro da Fox Sports, com o imbróglio da possível fusão com a ESPN, já que as duas são comandadas pela Disney. De acordo com a apuração, a ideia de retornar à ESPN não agradou muito o comentarista, que preferiu aceitar a oferta da Globo.

Um dos jornalistas mais conceituados do Brasil no âmbito esportivo, PVC ficou conhecido ao trabalhar nos canais ESPN de 2000 à 2014. Então, aceitou a proposta da então recém-chegada Fox Sports e se tornou um dos principais profissionais da emissora.

Em fevereiro de 2019, a Disney adquiriu o grupo FOX mundial e isso se refletiu no Brasil. O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) proibiu a empresa de ter os dois canais e obrigou a Disney a vender a Fox Sports em um prazo de seis meses. Entretanto, nenhuma oferta foi aceita neste prazo por não atender os requisitos mínimos, e agora a fusão está sendo considerada e depende apenas da conclusão do CADE.

Fonte: Terra