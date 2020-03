Depois de encerrar a votação do Paredão entre Babu, Pyong e Rafa, Tiago Leifert entra em contato com os brothers e as sisters. O apresentador discursa: “Quando você está no Paredão, você não está sendo julgado porque você é uma cantora, um hipnólogo ou um ator. Você está sendo julgado por aquilo que você não pode mudar: você. Você não tem escolha. Você se jogou ali, e é isso o que está sendo avaliado”.

Na sequência, Leifert afirma: “Mas, não se engane. O Paredão não é poder. Não vá ao Paredão”.

Em seguida, o apresentador anuncia: “Se você jogou certo, foi brilhante. Se você jogou errado, foi outra coisa”.

Pyong é o oitavo eliminado do BBB20, com 51,70% dos votos. Babu recebeu 47,71%. Rafa recebeu 0,59%.

Na sala, o hipnólogo é abraçado pelos colegas de confinamento. Logo depois, os participantes se dirigem à área externa. Em frente à porta da Eliminação, os confinados aplaudem o paulistano. “Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. E só tenho certeza de uma coisa: toda terça-feira alguém sai por essa porta, e eu espero que não seja um de nós. Estou orgulhoso do que eu fiz aqui dentro”, declara Pyong.

com Gshow