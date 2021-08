Qual a diferença entre cerveja pilsen e lager?

A cerveja é sem dúvida um importante símbolo cultural apreciada por muitos brasileiros. Essa bebida apresenta alguns tipos de fermentação e outras diferenças que podem gerar dúvidas.

Se você está se familiarizando com o mundo da cerveja, ou até mesmo já aprecia há algum tempo, deve ter reparado em nomenclaturas como “pilsen”, “puro malte” e “lager”. Entender o que significa cada termo é essencial para fazer boas escolhas, afinar o seu gosto e poder conversar sobre esse tema com os amigos!

Entenda neste post quais as diferenças entre “pilsen” e “puro malte” de uma vez por todas!

O que é puro malte?

A cerveja puro malte é aquela que utiliza apenas o malte de cevada em sua preparação, em outras palavras, não apresenta nenhum outro cereal não maltado, como o milho ou o arroz. Em sua maioria, é do estilo pilsen e é bem valorizada no mercado.

Cerveja pilsen

O nome Pilsen vem da cidade originária dessa cerveja, onde hoje é a República Tcheca. Está dentro das puro malte, porque sua receita original deve conter apenas: água, levedura, lúpulo e malte de cevada. Tem amargura moderada, consistência mais leve e refrescância inconfundível.

A cerveja Pilsen é facilmente encontrada na seção de bebidas alcoólicas dos mercados e tem preços mais acessíveis.

Cerveja lager

A cerveja lager já tem séculos de história e seu termo quer dizer “armazenada”, isso significa que ficam maturando em temperaturas baixas por em torno de oito semanas. Ela é mais maltada, pouco amarga e menos alcoólica que a Ale..

Quais os três grupos de cerveja?

Hoje as cervejas são classificadas de acordo com o seu processo de fermentação e são três grupos: Ale (“éiol”) com a levedura de alta fermentação, Lager (“láguer”) de baixa fermentação e Gueuze ou Lambic com a fermentação espontânea.

Em questão de estilo, a categorização lista mais de 100 tipos diferentes, que aparecem nos guias usados por experts ao redor do mundo. Uma das classificações mais aceitas hoje é a do Beer Judge Certification Program Inc. (BJCP).

Por isso, pode-se afirmar que a Pilsen é um estilo de cerveja que se enquadra dentro da classificação de fermentação Lager.

Qual a diferença entre pilsen e lager?

Como pudemos ver, a cerveja Lager tem a ver com a levedura de baixa fermentação, que trabalha em baixas temperaturas. Lager é uma das três classificações quanto à fermentação da cerveja. A cerveja Pilsen é um estilo da Lager, por isso toda cerveja Pilsen é Lager, mas nem toda Lager é Pilsen!

Agora que você está craque e sabe diferenciar as nomenclaturas