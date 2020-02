Quarto avião com deportados dos EUA chega no Brasil

Mais um voo com deportados brasileiros, vindos dos Estados Unidos, aterrissou às 22h40 desta sexta-feira (14/02/2020), no aeroporto de Confins, na região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da BH Airport, empresa que administra o aeroporto, 40 adultos e 40 crianças e adolescentes, desembarcaram na capital mineira.

“Você é tratado igual a um cachorro. Me senti humilhado. Você fica embaixo de uma lona, com frio. Te dão um cobertor que é uma folha de alumínio”, disse Breno Silva Coelho, de 33 anos, que foi tentar a sorte nos Estados Unidos com a mulher e o filho pequeno. A família é da cidade mineira de Ipatinga, no Vale do Rio Doce. “Adultos aguentam, mas essa situação, para crianças, é uma covardia. Não volto lá nem se o Trump me buscar”, disse.

A falta de informações é a principal reclamação de parentes de imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Entre os próprios deportados, o protesto é em relação ao tratamento que recebem nos centros específicos de imigrantes.

Deportados

No primeiro voo, em 26 de outubro de 2019, chegaram 70 pessoas, no segundo, em 24 de janeiro de 2020, 50, no terceiro, em 7 de fevereiro, 130. As deportações atuais fazem parte de novo entendimento entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que facilita o procedimento de saída daquele país de imigrantes ilegais.

Os voos chegam pela cidade mineira por ser do Estado o maior número de deportados. Em nota, a Polícia Federal disse que caberá à corporação “realizar os procedimentos de controle migratório, uma de suas competências definidas pela Constituição da República”

Recepção

Uma mesa com café, sucos, bolos e pão de queijo foi montada pela administração do aeroporto para a chegada dos deportados.A maior parte dos deportados chega com a roupa do corpo e uma sacola plástica com documentos. No desembarque desta noite, muitos calçavam sapatos emborrachados alaranjados, distribuídos nos centros de imigração.

O próximo avião com brasileiros que tentam chegar ilegalmente nos Estados Unidos está previsto para chegar em Confins no próximo dia 19.

Fonte: Metrópoles