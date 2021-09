Quatro são presos com arma, munições e drogas em Piranhas

Após denúncia recebida por equipes da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (Copes/Caatinga), quatro homens foram presos por participação em uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, na manhã deste sábado (11), na Rua 7 de Setembro, no Distrito do Piau, na cidade de Piranhas, Sertão de Alagoas.

A Copes/Caatinga informou que, inicialmente, tomou conhecimento de um suposto traficante que estaria atirando em via pública e assustando os moradores de Piau. Ao chegar no endereço indicado pelo denunciante, a polícia localizou o suspeito, um jovem de 21 anos. Um revólver de calibre .38, com quatro munições intactas, foi encontrado durante buscas na residência dele. O homem ainda confirmou ser dono da arma e repassou os endereços de comparsas que forneciam drogas para ele negociar.

Os suspeitos, com 31, 29 e 19 anos de idade, respectivamente, foram capturados com drogas e dinheiro. Com o trio, também foram apreendidos 73 trouxinhas de maconha, 71 pedras de crack, dois pacotes de sementes de maconha, dois celulares e a quantia de R$ 188,25 em espécie.

Os quatro foram levados para a Delegacia Regional de Polícia de Delmiro Gouveia (1ª-DRP), onde foram autuados em flagrante delito e ficaram reclusos à disposição da Justiça.

com Correio Notícia