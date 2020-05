Rádio Grande Rio FM (92,1) muda para a frequência 99,1 MHz

Com o objetivo expandir sua potência e dar melhor qualidade de som aos seus ouvintes de Penedo e região, a direção da Rádio Grande Rio FM (92,1) comunica que a partir desta segunda, 18, passará a usar a frequência 99,1 MHz.

Com a mudança de frequência, a Rádio passará ser ouvida em outros municípios. Isso mostra a dedicação e o compromisso com a prestação de serviço que este meio da comunicação tem com a população.

Seu diretor, Moacir Andrade Filho (Bola), apesar de todas as dificuldades vem inovando e demonstrando comprometimento a frente da Rádio. Neste ano de 2020 várias alterações foram feitas e o resultado de tudo isso é observado na audiência que vem crescendo a cada dia.

por Redação