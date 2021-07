Rafael Portugal pode ganhar programa na Globo

Depois de Ana Clara, agora chegou a vez de Rafael Portugal ganhar um programa na Globo! O humorista, que conquistou o público do “BBB” com sua participação hilária no quadro “CAT” onde faz piada com a trajetória dos participantes, está em negociação com a emissora.

A informação é da colunista Patrícia Kogut, do Jornal o Globo. Pelo que parece, nesta sexta-feira (9) Rafael Portugal participará de uma reunião para acertar os detalhes do programa que, até o momento, não teve seu formato divulgado.

Anteriormente, Rafael já se destacava no teatro e no “Porta dos Fundos”. Na Globo, participou recentemente do “Casa Kalimann”, de Rafa Kalimann, e muito é querido por Boninho, diretor de gênero de Variedades.

O humorista ainda está para lançar o filme “Juntos e enrolados” e faz parte do elenco de “A culpa é do Cabral”, no Comedy Central.

Fonte: Popline