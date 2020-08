Rafael Tenório cogita deixar comando do CSA

Um dia após a derrota por 1×0 para o CRB, na final do Campeonato Alagoano, o presidente do CSA, Rafael Tenório, mostrou-se chateado com a perda do título do Campeonato Alagoano para o CRB. Ele rasgou o verbo e cogitou, mais uma vez, deixar o comando “para que outras pessoas possam tocar o clube”.

“Nós vamos mudar o CSA a partir de hoje. Inclusive, se houver necessidade, muda-se, também, a gestão. O que não podemos é aceitar o que está acontecendo. Estou doando meu tempo, doei recursos, consegui o objetivo que era dar calendário, quitei o passivo, dei dignidade e não vou aceitar sair pelas portas dos fundos como derrotado. Eu vou tomar uma medida hoje. Doa a quem doer. Se eu tiver que demitir, demito. Saio, se precisar sair. Agora, o CSA não pode servir de chacota, como era há um tempo atrás”, disse ele, ao Bate Bola, da rádio AM 1020.

O mandatário ainda afirmou que, na tarde desta quarta-feira (6), irá se reunir com a comissão técnica para avaliar cada jogador. Ele disse, ainda, que preferiria não citar nomes de atletas que não vêm rendendo, mas falou que, se algumas situações acontecessem na empresa dele, já teria mandado alguns para fora.

“Precisamos dar uma repaginada, tomar medidas. Quem não quiser fazer acordo, aqueles atletas que não nos interessam porque não corresponderam, nós vamos ter que ir atrás de uma forma para resolver. Ou fazer acordo ou ir para a Justiça”, completou ele, dizendo que não vai aceitar jogador que vem para a capital alagoana para “fazer festa e ir embora”.

Rafael disse que assistiu, apenas, ao primeiro tempo do clássico contra o CRB, porque, segundo ele, viu que alguns não estavam rendendo o bastante. Ele ainda falou que o CSA fez campanhas ridículas nas três competições que disputou – Copas do Nordeste e do Brasil e Campeonato Alagoano – e disse que não poderia entrar na Série B do Campeonato Brasileiro, pensando em lutar contra o rebaixamento.

“Não tem como justificar nada. Os números não mentem. Nós, realmente, tivemos uma equipe no início da temporada, contratamos uma comissão técnica que nós imaginávamos que iria dar certo. Foi ele quem montou a equipe, junto com o Diretor de Futebol que nós tínhamos. O único jogador que eu indiquei não está rendendo, e eu já falei isso para ele. Nós erramos”, desabafou Rafael.

