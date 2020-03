Ramon é anunciado como novo técnico do Vasco

A reunião foi definitiva. Após pouco mais de uma hora, a direção de futebol do Vasco decidiu pela efetivação de Ramon Menezes, antes auxiliar-técnico, como o novo treinador do time principal. O ex-meia terá seu ex-comandante no Vasco como coordenador-técnico: Antônio Lopes.

Confira a nota publicada no site oficial do Vasco:

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes será efetivado como treinador em substituição a Abel Braga. A escolha se deu nesta segunda-feira (30/03) após reunião entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luis Moreira, e o Executivo de Futebol, André Mazzuco.

Multicampeão pelo Vasco como atleta no fim da década de 90, Ramon retornou a São Januário no início de 2019 para ser auxiliar-técnico permanente. Com a saída de Abel, recebe sua primeira oportunidade como treinador no Clube onde viveu os melhores momentos de sua carreira.

Antônio Lopes de volta

Junto com a efetivação de Ramon, o Clube anuncia ainda que Antônio Lopes está de volta ao Vasco. Técnico em algumas das principais conquistas do Cruzmaltino, entre elas o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo de 1999, Lopes será o novo coordenador-técnico, função que ocupou nos últimos clubes pelos quais passou. No Vasco, sua última passagem como técnico foi em 2008.”

Fonte: Terra