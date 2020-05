Raul Gil recebe alta após cirurgia delicada

Raul Gil recebeu alta do hospital Albert Einstein e vai poder voltar para sua casa ainda nesta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Nas redes sociais, o apresentador já aparece em clima de comemoração.

No Instagram, o veterano surgiu em um vídeo no qual está em um quarto da unidade hospitalar, enquanto canta a música Por Una Cabeza. “Mais um pouquinho e ele sai do hospital…obrigado a Deus e a todos pelas orações”, escreveu Raul Gil Jr, filho do artista.

O famoso estava internado desde a última sexta-feira (01), quando sentiu falta de ar em casa depois de passar por uma cirurgia, após um acidente doméstico. Raul Gil se desequilibrou e caiu de uma escada no feriado da Páscoa.

Ele chegou a ser operado após quebrar nove costelas e ficou internado por alguns dias. Semanas após ser liberado, no entanto, o contratado do SBT começou a sentir falta de ar e voltou à unidade hospitalar.

Os médicos, então, constataram que Raul teve uma perfuração da costela e foram drenados mais de dois litros de sangue do pulmão dele. Em rede social, o filho e diretor do seu programa destacou a melhora do pai e agradeceu os profissionais do hospital.

Fonte: RD1