Rayssa Leal garante a medalha de prata para o Brasil

Rayssa Leal, conhecida também como fadinha, por andar de skate fantasiada quando tinha apenas seis anos, conquistou, na madrugada desta segunda-feira a medalha de prata na categoria street do skate. Assim, aos 13 anos, seis meses e 21 dias, se tornou a mais nova da história do Brasil, entre homens e mulheres de todas as modalidades, a ir ao pódio. O recorde anterior era de Rosângela Santos, do 4x100m do atletismo, que em 2008 foi bronze aos 17 anos.

A marca não iguala feitos históricos das Olimpíadas, de uma época em que o evento não tinha essa dimensão e os registros de resultados ainda eram bem precários. O mais jovem medalhista olímpico da historia é Dimitrios Loundras, com10 anos e 218 dias ele foi bronze na ginástica por equipes na primeira edição do evento, em 1896. A mulher mais jovem a ir ao pódio em uma Olimpíada é a italiana Luigina Giavotti, com 11 anos e 301 dias de idade. Ela foi prata por equipes na Olimpíada de 1928, em Amsterdã, na Holanda.

Lembrando que os registros das primeiras Olimpíadas são carentes de detalhes, há a informação não oficial de um francês, Marcel Depaillé, de apenas sete anos a ser campeão do remo nos Jogos de 1900.

A atleta, entre homens e mulheres, mais jovem a ser campeã olímpica é a americana Marjorie Gestring que, com 13 anos e 268 dias, foi ouro nos saltos ornamentais em Berlim-1936. Se Rayssa tivesse conquistado o ouro, esse recorde seria dela.

Há registro da nadadora Elizabeth Verona, com 13 anos e 129 dias, campeã do revezamento 4x100m livre da natação em Roma 1960, mas o resultado nunca foi oficializado pois ela só nadou as eliminatórias. Na época, as medalhas iriam só para as titulares, então no relatório oficial ela não aparece como vencedora.

Rayssa é a atleta mais jovem da história do Brasil nas Olimpíadas. O recorde anterior era de Talita Rodrigues, nadadora que foi finalista no 4x100m livre em 1948, nos Jogos de Londres. Na ocasião, ela tinha 13 anos e 347 dias. Consequentemente, se tornou a mais nova atleta a conquistar uma medalha para o Brasil, batendo o recorde de Rosângela Santos, bronze em Pequim 2008 com 17 anos no 4x100m do atletismo.

Fonte: GE