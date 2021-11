Rayssa Leal vence 2ª etapa seguida no Mundial de Skate

Rayssa Leal vem surpreendendo a cada etapa do Circuito Mundial de Skate Street e desta vez não foi diferente. Na final deste sábado, em Lake Havasu, no Arizona, a maranhense de 13 anos virou na última tentativa contra a japonesa campeã de Tóquio, repetiu a estratégia da etapa de Salt Lake City, acertou um flip 50-50 de backside e venceu pela segunda vez consecutiva. Pâmela Rosa ficou em quarto na competição após perder o terceiro lugar para Funa Nakayama .

– Esse trofeu é para meus amigos, meu irmão e para os meus pais! – respondeu tímida a medalhista olímpica de prata ainda na pista após vencer.

A final feminina

Rayssa mostrou um skate consistente na pista e apesar de errar uma das manobras apresentadas logo na primeira volta da final, conseguiu a segunda melhor nota, ficando atrás apenas da japonesa medalhista de bronze em Tóquio, Funa Nakayama.

Na sequência de quatro tentativas de melhor manobra, acertou a primeira com backside smith e tirou 6.1 pontos. Na segunda tentativa, a maranhense de 13 anos tentou frontside crook e ganhou 4.8 e assumiu a liderança com 15.6 pontos.

Na terceira, ela se superou com backside tailslide com 6.8 e substituiu uma das notas anteriores e foi para 17.7 pontos no ranking geral.

Finalista das últimas dez edições, Pâmela não conseguiu fazer uma boa volta após cair na primeira manobra da sua apresentação e precisou arriscar. Das quatro tentativas para “best trick”, errou apenas uma e conseguiu avançar para o top 4.

Das oito finalistas, as quatro melhores notas no ranking avançaram para mais duas tentativas de manobra. A disputa então ficou entre Brasil e Japão, com Rayssa e Pâmela contra as medalhistas de Tóquio Momiji e Funa.

Pâmela abriu a rodada final com uma nota 6 e subiu uma posição, ficando momentaneamente em terceiro lugar. As duas japonesas erraram suas primeiras tentativas e Rayssa também não conseguiu finalizar. A paulista tentou melhorar na sua última tentativa e foi para o tudo ou nada para assumir a liderança, mas não conseguiu concluir.

A atual campeã olímpica Momiji Mishiya executou com perfeição sua última cartada, fez oito pontos e passou Rayssa. Repetindo a mesma tática da etapa de Salt Lake City, a brasileira acertou um flip 50-50 de backside, tirou 6.3 pontos e reinou na pista.

Fonte: GE