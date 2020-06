Reabertura dos setores produtivos de Alagoas deve acontecer em quatro etapas

Um documento compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (10) mostra uma previsão de datas e fases para retomadas das atividades econômicas em 4 etapas em Alagoas. O “Protocolo Sanitário e Distanciamento Social Controlado” é o planejamento apresentado pelo Governo do Estado ao setores da economia, mas que pode sofrer alterações até o dia 15 de junho, data em que deve ser apresentado o planejamento final para reabertura, como informou o governador Renan Filho (MDB) ao anunciar a prorrogação das medidas de isolamento até o dia 22.

No documento, que não foi divulgado oficialmente pelo Estado, há a previsão de que salões de beleza, barbearias e igrejas sejam os primeiros a retomar as atividades, mas com capacidade reduzida de atendimento, além de lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m², exceto os que funcionam em shoppings e galerias, que só seriam permitidos a partir de 6 de julho.

Sem mencionar cada data, o governador citou, em entrevista ao AL1 nesta tarde, as fases previstas para reabertura. “As primeiras fases permitirão a abertura daqueles segmentos que causam o menor impacto e, a partir daí, a gente vai sentindo a realidade e ajustando as fases. São cinco fases, cada uma delas de 10 a 15 dias de distância de uma para a outra, e nós estamos na primeira fase, a fase vermelha, até o dia 22. Se der tudo certo e a curva continuar caindo, a gente vai iniciar a fase laranja, depois a fase amarela, depois a fase azul e, por fim, a fase verde, que será o novo normal”, disse.

Os últimos a retornarem às atividades seriam escolas, faculdades e demais instituições de ensino, com aulas presenciais sendo permitidas somente a partir de 3 de agosto.

Um protocolo semelhante já tinha sido apresentado aos empresários no dia 2 de junho, mas sofreu algumas mudanças. O mesmo pode acontecer com o protocolo mais recente.

Para cada fase descrita no “Protocolo Sanitário e Distanciamento Social Controlado”, foram estabelecidas regras sanitárias que devem ser seguidas pelos setores ao reabrirem. Entre as principais estão uso obrigatório de máscara em todas as fases, atendimento exclusivamente mediante agendamento para salões de beleza e barbearias na fase laranja, não promover evento de reabertura do shopping, que terá autorização para funcionar na fase amarela, e limite da quantidade de clientes em academias, autorizadas apenas na fase azul.

Veja abaixo a previsão de fases com datas e segmentos autorizados à reabertura

22 de junho (fase laranja)

Lojas ou estabelecimentos de rua com até 400m² que pratiquem o comércio ou serviços de natureza privada. Já os shoppings centers, galerias e centro comerciais continuam fechados

Salões de beleza e barbearias com quadro de funcionários reduzido em 50%

Templos, igrejas e demais instituições religiosas com 30% de sua capacidade

6 de julho (fase amarela)

Shoppings centers, galerias e centros comerciais

Bares e restaurantes funcionando com 50% de sua capacidade

Templos, igrejas e demais instituições religiosas com 60% de sua capacidade

Transporte intermunicipal com 50% de sua capacidade

Receptivos e transportadoras turísticas com 50% de sua capacidade

20 de julho (fase azul)

Cinemas, teatros e museus com 33% da capacidade

Academias, clubes, centros de ginástica com capacidade reduzida em 50%

Bares, restaurantes e atividades congêneres com 75% da capacidade

Receptivos e transportadoras turísticas com 70% da capacidade

Templos, igrejas e demais instituições religiosas com 75% de sua capacidade

Transporte intermunicipal com 75% de sua capacidade

3 de agosto (fase verde) – com capacidade total de funcionamento

Shoppings centers, galerias, centros comerciais

Cinema, teatro e museu

Instituições de ensino em geral

Academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos

Bares, restaurantes, barracas de praia e atividades congêneres

Receptivos e transportadoras turísticas

Templos, igrejas e demais instituições religiosas

Transporte intermunicipal

Cafeterias e lanchonetes de postos de combustíveis

Fonte: G1/AL