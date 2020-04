Real Madrid ainda ‘sonha’ em contratar Neymar

O Barcelona deve ter um concorrente de peso na disputa pela contratação de Neymar. Ex-empresário do craque, Wagner Ribeiro revelou que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ainda sonha em trazer o brasileiro para os merengues.

“Ano passado estive com ele em maio, em seu escritório, e ele me disse que ainda sonha em contratar o Neymar”, revelou o agente em entrevista à ‘Espn’.

Wagner Ribeiro revelou ainda que apesar do PSG não colocar uma multa rescisória fixa no contrato do brasileiro, o valor pela contratação de Neymar será bem menor que os 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão atualmente) pagos pelos franceses em 2017.

“Neymar não tinha uma multa fixa, o PSG poderia pedir 500 milhões de euros, ele ainda tinha um contrato longo. Mas para essa temporada, ele tem uma multa definida pela FIFA, uma porcentagem dos 222 milhões que foram pagos nele. Hoje, Neymar custaria 164 milhões de euros (R$ 993 milhões)”.

Contratado em 2017, Neymar sofreu com seguidas lesões no PSG, perdendo momentos decisivos do clube nas últimas temporadas. Ao todo, o craque brasileiro soma 80 jogos e 69 gols com a camisa do time francês.

Fonte: Esporte Interativo