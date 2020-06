Real Madrid vence e fica na cola do Barça por liderança

Pressionado após a goleada do Barcelona no sábado, o Real Madrid também fez bonito e venceu em seu retorno ao Campeonato Espanhol pós-paralisação. Os merengues bateram o Eibar por 3 a 1, com gols de Kroos, Sergio Ramos e Marcelo; Bigas descontou.

Com o triunfo, a equipe da capital manteve a diferença de dois pontos para o líder Barça; agora os madrilenhos têm 59, contra 61 dos catalães. Já o Eibar estacionou na 16ª colocação com 27 pontos, dois acima do Mallorca, primeiro time da zona de rebaixamento.

Com portões fechados, o Real preferiu mandar a partida no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinamentos do clube, enquanto finaliza reformas no Santiago Bernabéu.

Os brasileiros Marcelo, Casemiro e Rodrygo foram titulares na equipe de Zidane. Outra novidade foi a entrada de Hazard, que perdeu boa parte da temporada por lesão. Éder Militão e Vinícius Júnior entraram na segunda etapa.

Fonte: Terra