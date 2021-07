Recém-nascida e criança de 11 anos sem comorbidades morrem de Covid em Alagoas

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) confirmou mais 1.121 casos e 17 mortes por Covid nas últimas 24 horas, a maioria em Maceió. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico deste domingo (4).

Dentre as mortes está a de uma bebê com sete dias de vida que nasceu prematura e morreu em um hospital particular de Maceió. Também foi registrada a morte de um menino de 11 anos sem comorbidades que morava em Branquinha, na Zona da Mata do estado, e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) em Maceió.

Com os novos registros, o número de casos no estado subiu para 219.741 e o de mortes, para 5.416 desde o início da pandemia.

Entre os casos confirmados, 210.634 pacientes conseguiram se recuperar. O número de casos suspeitos está em 12.122.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no estado segundo o último boletim divulgado no sábado (3) está em 68% e em Maceió 60%. Considerando os leitos totais, a taxa está em 42%.

Mais 17 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 52 anos, obeso, diabético e tinha doença cardiovascular

Maceió: Homem, 69 anos, cardiopata, diabético e tinha doença neurológica

Maceió: Mulher, 7 dias, prematura

Maceió: Mulher, 65 anos, sem comorbidades

Maceió: Mulher, 69 anos, diabética

Maceió: Mulher, 91 anos, hipertensa e tinha doença renal crônica

Branquinha: Homem, 11 anos, sem comorbidades

Piranhas: Homem, 59 anos, sem comorbidades

Pilar: Homem, 69 anos, hipertenso e diabético

Ouro Branco: Homem, 90 anos, sem comorbidades

Palmeira dos Índios: Mulher, 42 anos, diabética

Limoeiro de Anadia: Mulher, 51 anos, tinha doença cardiovascular

São Sebastião: Mulher, 54 anos, sem comorbidades

Palmeira dos Índios: Mulher, 69 anos, hipertensa

Penedo: Mulher, 75 anos, diabética e tinha doença cardiovascular

São Sebastião: Mulher, 81 anos, sem comorbidades

Santana do Ipanema: Mulher, 84 anos, hipertensa

Fonte: G1/AL