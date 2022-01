Recém-nascido sem comorbidades morre de Covid no interior, diz Sesau

Um recém-nascido de apenas 7 dias morreu de Covid-19 em Alagoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). As mortes do bebê e de um homem

O recém-nascido era natural de Água Branca, no Sertão do estado, não tinha comorbidades e estava internado no Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana do Ipanema, na mesma região.

A reportagem do g1 entrou em contato com o hospital onde o bebê faleceu para tentar mais detalhes do diagnóstico, mas até a última atualização desta reportagem ainda não tinha recebido resposta.

Com a confirmação das duas mortes mais recentes, o número de óbitos causados pela doença subiu para 6.395 no estado. A vítima adulta também não tinha comorbidades e morreu no Hospital da Mulher, em Maceió. O boletim confirmou ainda mais 416 novos casos conhecidos de Covid nas últimas 24 horas, fazendo o total de casos passar para 246.044 casos desde o início da pandemia.

Desse total, 2.043 pacientes estão em tratamento domiciliar. Outras 237.333 pessoas não apresentam mais sintomas da infecção pelo coronavírus e, portanto, já estão recuperadas da doença.

A Sesau monitora ainda 7.547 casos de pacientes em investigação epidemiológica, que aguardam resultado de exames.

Para reforçar o atendimento, o Governo do Estado ampliou o número de leitos para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus e por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), passou de 375 para 389.

A taxa de ocupação geral era de 52% até as 16 horas desta segunda. Em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 48% estavam ocupados em Alagoas.

Já na capital alagoana, a ocupação das UTIs era de 63%. Com essa ampliação, Maceió conseguiu reduzir a taxa de domingo, que estava com 83% das unidades ocupadas.

Fonte: G1/AL