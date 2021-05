Receptivo #PartiuPenedo divulga passeios turísticos disponíveis no Baixo São Francisco

O Receptivo #PartiuPenedo nasceu de um apaixonado pela cidade, que há anos trazia em seu coração o desejo de multiplicar este amor Brasil a fora.

Mais tarde, compartilhando este sonho com amigos, os penedenses passaram a idealizar e vivenciar toda a magia existente nas ruas, vielas, casarões, cultura, história, na arte e no tão glorioso rio São Francisco, tornando o primeiro receptivo da cidade, integrando todos os equipamentos turísticos em apenas um objetivo, potencializar Penedo em destino turístico.

Hoje a Agência Partiu, liderada por Maik Vieira e Roane Andrades, tornou-se referência em passeios turísticos, com mais de 10 opções para que sejam preenchidas todas as expectativas dos turistas que visitam o município ribeirinho.

Para saber mais sobre os passeios e o que o receptivo oferece, basta se dirigir ao Galpão, que fica localizado rua Damazo do Monte, 42, vizinho ao Capespe ou solicitar o portfólio online pelos telefones (82) 3551 2410 ou 9 9613-3377.

Conheça alguns dos passeios

Passeio de Catamarã “A ROTA DO IMPERADOR”

Saindo do Porto de Penedo, com tripulação caracterizada, incluindo a presença de um dos mais importantes personagens do Brasil, Dom Pedro II, que no ano de 1859, tendo como objetivo final as Cachoeiras de Paulo Afonso na Bahia, o Imperador Don Pedro II passou a viajar pelo Rio São Francisco e registrando as belezas e o potencial das cidades Ribeirinhas. A Rota do Imperador refaz parte desse trajeto, trazendo aspectos geográficos e históricos dessa passagem aqui em Penedo, margeando 03 (três) municípios banhados pelo rio São Francisco dos estados de Alagoas e Sergipe.

EMBARQUE: 10h

DURAÇÃO: aproximadamente 5h30

DETALHES DO PASSEIO:

Guiamento em aspectos históricos e geográficos;

Música em todo trajeto;

Almoço incluso;

Parada para banho de rio, com estrutura de mesas, cadeiras e redários;

Obs.: Bebidas e petiscos consumidos a bordo serão pagos à parte.

* Criança de 0 a 5 anos free;

* Criança de 6 a 9 anos 50%;

* Crianças acima de 10 anos inteira.

PASSEIO DE LANCHA – RIO SÃO FRANCISCO

Vir a Penedo é se encantar com as belas águas do Velho Chico, Rio da Unidade Nacional. Ver Alagoas e Sergipe de uma perspectiva diferente e apaixonante, margeando Penedo, conhecendo aspectos históricos e geográficos. Neste passeio é possível vivenciar experiências e sensações únicas, de uma forma descontraída e relaxante. No passeio se tem uma pausa para banhos e fotos. A bordo disponibilizamos som, água e gelo, bem como bebidas em comodato conforme perfil e preferências de cada cliente.

DURAÇÃO: 02h00

HORÁRIO DE SAÍDA: a combinar

NÍVEL DE DIFICULDADE: baixo

Obs.: saída de 02 pessoas ou valor equivalente.

CITY TOUR COLONIAL

Fazer o City tour aqui, quer a pé, de carro ou no rio, é entrar em um túnel do tempo repleto de contos e encantos, de multi história, beleza e magia. Palacetes, casarios, igrejas, praças, monumentos, espécies de vegetação, sem falar de sua gente guerreira e o rio da integração. Penedo das correntes e da fé tão singela, que entre rios e céus se revela com muito amor, pois aqui até o sol beija a terra. Essa experiência pode ser vivenciada por você, que busca desde o peculiar, nos adornos das construções coloniais, nas cores alegres das casas e monumentos ou nas grades portas e portões, telhados em eiras, beiras e tribeiras, de traços, formas e estilos diversos que declaram cada época vivida. Experienciar Penedo é respirar cultura, história, natureza que você já mais viu ou sentiu! Experimentar Penedo é tudo isso e muito mais, é mergulhar no doce, singelo e inesquecível Brasil Colonial, no Brasil atual!

CITY TOUR: Todos os dias

INÍCIO: a combinar

DURAÇÃO: mínimo 90 minutos

PÔR DO SOL – CATAMARÃ OLÍMPIO TOUR

Temos a oportunidade de contemplar o Pôr do Sol em grande estilo com muita animação, pois a alegria é um dos itens que compõe este passeio. Margeando Alagoas e Sergipe, com muita dança e música, além de uma tripulação animada, contamos com presença de dançarinos, que faz com que este passeio seja além das expectativas. Posicionados no meio do rio, conseguimos vislumbrar o momento exato que o sol se põe, adentrando a noite sendo possível divertisse a bordo do catamarã enxergando Penedo em sua visão noturna, iluminada como nunca vista de outro ângulo.

DURAÇÃO: 3h30

HORÁRIO DE SAÍDA: 16h30

NÍVEL DE DIFICULDADE: baixo

Obs.: Oferecemos bebidas e petiscos a bordo (a parte).

STAND UP PADDLLE – SUP

Também conhecido como SUP é um esporte completo, que permite o contato com a natureza como poucos, atraindo adeptos de todas as idades. Podendo ser praticado por mulheres, homens, crianças, de faixa etária entre 04 a 64 anos ou mais, sem qualquer preparação física. Além de melhorar o equilíbrio, desenvolve todos os músculos, ajuda a emagrecer, alivia dores articulares, reduz o estresse e melhora a saúde do coração.

DETALHES DO PASSEIO:

Aula com instruções teóricas e práticas antes de praticar o Sup;

Percurso adequado às condições naturais e resistência do aluno;

Incluso: itens de segurança como colete profissional homologado pela Marinha, corda de segurança e acompanhamento do instrutor;

Book de fotos praticando o SUP enviado por link;

INICIO: a combinar

DURAÇÃO: 2H

CITY TOUR CANTADO

Fazer o City tour aqui, quer a pé, de carro ou no rio, é entrar em um túnel do tempo repleto de contos e encantos, de multi história, beleza e magia. Imagina então vivenciar Penedo através da arte, do canto, de encenações? Essa experiência pode ser vivenciada por você, que busca desde o peculiar, nos adornos das construções coloniais, nas cores alegres das casas e monumentos ou nas grades, portas e portões, telhados em eiras, beiras e tribeiras, de traços, formas e estilos diversos que declaram cada época vivida. Esse passeio é repleto de magia, onde você passa a fazer parte de cada momento. Venha vivenciar Penedo!

CITY TOUR – INÍCIO: a combinar

DURAÇÃO: 90 minutos

PASSEIO À FOZ DO SÃO FRANCISCO – ROTA DOURADA PLUS

É a mais completa opção para conhecer a Foz do Rio São Francisco, e sua área de influência, indo por terra no Superbuggy Carcará ou buggy convencional, retornando por água em barco, OU VICE VERSA, passando por mata de restinga, coqueiral, dunas com parada para ski bunda, ski pança, comunidade quilombola, banho de rio e navegando os últimos quilômetros do Velho Chico entre ilhas, compondo assim um dos cenários mais surpreendentes de Alagoas. Este roteiro proporciona uma maior interatividade com o ambiente e uma melhor compreensão dos ecossistemas visitados através de contextualizações feitas por um condutor capacitado pela ABETA e SEBRAE;

DURAÇÃO: aproximadamente 3h30

HORÁRIO DE SAÍDA: 09h e 14h

NÍVEL DE DIFICULDADE: baixo

Obs.: saída mínima de 06 pessoas ou valor equivalente.

Saindo de Piaçabuçu – AL

TARDE NA PONTOS E CONTOS

Uma experiência incrível com as bordadeiras desta Associação que são referência em todo Brasil. Na Pontos e Contos, é possível entender como funciona as principais técnicas de bordado e também aprender como bordar. É válido ressalvar que os bordados aprendido aqui, retratam os casarios e história de Penedo. Nessa maravilhosa tarde é possível receber um kit bordado acompanhado de uma bolsa ecológica que será bordada na vivência. Encerrando com um network com as bordadeiras acompanhado de um delicioso café.

DURAÇÃO: 2h30

HORÁRIO: a combinar

NÍVEL DE DIFICULDADE: baixo

PASSEIO DE BARCO A FOZ DO SÃO FRANCISCO

Percorre os últimos 13km do Rio São Francisco em uma embarcação típica, contemplando ilhas, coqueirais e mangues, até desembarcarmos próximo ao encontro das águas de nosso Rio ao Mar! No lado alagoano onde permaneceremos por até uma hora para banho, degustação de cocadas na feirinha e apreciação do local. Forte apelo contemplativo!

DURAÇÃO: Aproximadamente 3h30

NÍVEL DE DIFICULDADE: Baixo

OBS.: saída mínima de 03 passageiros ou valor equivalente

Saindo de Piaçabuçu

Passeio à Foz – DUNAS DOURADAS

Em uma incursão pelo coqueiral falando dessa cultua que é uma das bases da nossa economia, seguindo por floresta de restinga, observando aves como a jaçanã, carcarás, pica-paus entre outras, paramos o veículo e seguimos a pé por 250m de trilha interpretada por condutor capacitado pela ABETA, que nos passa informações sobre a flora e fauna desse fantástico ecossistema. Culminando com nossa chegada as dunas douradas que compõem um cordão de 21 km de extensão e altura que ultrapassa os 40m, que nos meses de maio e setembro a formação de lagoas da chuva torna ainda mais belo e surpreendentes esse paraíso escondido das Alagoas.

Se não bastasse a beleza, é possível à prática de ski-bunda, ski-pança, ski-mix, duplo deck e tudo que a sua imaginação possa criar, sem é claro, abrir mão da segurança.

DURAÇÃO: aprox. 2h00

GRUPOS: até 12 pax.

NÍVEL DE DIFICULDADE: baixo

HORÁRIO DE SAÍDA: 14h30

Obs.: saída mínima de 04 pax. ou valor equivalente.

• Saindo de Piaçabuçu

