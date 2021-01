Record tem interesse em Angélica caso Huck vire candidato

Mesmo com uma possível candidatura de Luciano Huck à Presidência da República em 2022, Angélica, consequentemente, teria que deixar a TV Globo, mas, ela tem a possibilidade de não abandonar a televisão definitivamente.

Segundo informações do colunista Thiago Rocha, do programa ‘A Tarde É Sua’, a Record TV estaria de olho na apresentadora e não se importaria do fato de Huck entrar para o cenário político, algo que não é aceito pela emissora global.

Desde o ano passado não se fala em outra coisa a não ser a saída de Luciano da Globo. Em setembro de 2019, a poderosa chegou a emitir uma nota informando que, caso o comunicador decida concorrer o cargo de presidente do Brasil, deverá se desligar do veículo de comunicação.

Fonte: ISTOÉ Gente