Rede estadual de ensino entra em recesso escolar a partir da próxima segunda, 7

As escolas da rede estadual de ensino ficarão em recesso escolar no período de 07 a 19 de setembro. A portaria SEDUC Nº 9356/2020, que instituiu o Recesso Escolar Extraordinário para as Unidades de Ensino da Rede Estadual, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em 18 de agosto. Desde o dia 7 de abril, as unidades realizam as atividades remotas por meio do Regime Especial de Atividades Escolares Não-Presenciais (REAENP), coma disponibilização de material on-line e impresso para os alunos da rede estadual.

Ainda segundo a portaria, o recesso acontece sem prejuízo das férias escolares do final do período letivo e a Superintendência da Rede Estadual encaminhará às unidades de ensino a nova sugestão de calendário letivo, apresentando os ajustes necessários para o cumprimento da carga horária mínima regulamentar.

Aulas remotas – Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), das 310 unidades de ensino da rede estadual, 99% estão executando efetivamente o REAENP e o 1% restante está desenvolvendo o regime deforma parcial, mas continuando a criação e distribuição de conteúdo para os alunos da rede.

Os dados foram obtidos por meio de questionário encaminhado pelas unidades de ensino às 13 Gerências Regionais da Educação (Geres). As instituições de ensino que utilizam os meios digitais e impressos para levar conteúdo até os estudantes somam 75,7% das escolas.

Já as que usam apenas recursos digitais são 21% e as que encaminham apenas material impresso para os alunos são 3,2%. O levantamento também ouviu 46.831 alunos de 297 unidades da rede estadual, e, dentre estes, 88% realizaram alguma atividade proposta pelo professor ou pela escola neste período de vigência do REAENP. A participação dos alunos com a realização das atividades durante o regime especial também têm sido significativa: 67% das unidades de ensino estão conseguindo atingir mais de 60% dos alunos matriculados.

Fonte: Agência Alagoas