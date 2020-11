Rede estadual de SP não vai reprovar por desempenho este ano

Os estudantes da rede estadual de São Paulo de todas as séries não serão reprovados por desempenho este ano e serão matriculados no ano seguinte em regime de progressão continuada. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares. Cada estudante, porém, terá de entregar um mínimo de atividades. A pasta calcula que 15% dos alunos da rede não entregaram nenhuma das atividades.

A Secretaria do Estado da Educação (Seduc) homologou nesta quarta uma resolução aprovada pelo Conselho Estadual da Educação. O texto indica que “os estudantes de todos os anos do ensino fundamental e da 1ª e 2ª séries do ensino médio devem ser matriculados no ano/série subsequente em 2021 em regime de progressão continuada”.

Os anos letivos de 2020 e 2021 deverão ser considerados como um contínuo. O primeiro bimestre do ano que vem, por exemplo, será considerado o 5º bimestre deste contínuo.

Segundo Rossieli, cada estudante, porém, terá de apresentar um mínimo de atividades realizadas – a definição de qual será esse mínimo caberá a cada escola. Alunos do 3.º ano do ensino médio, o último da educação básica, que não tiverem entregado nenhuma das atividades enviadas pelos professores não deverão receber o diploma. “Nossa orientação para as escolas estaduais é que o aluno deve seguir sua trajetória escolar”, disse o secretário. Caso o estudante do 3.º ano tenha participado minimamente, será aprovado.

O secretário disse que 15% dos alunos não entregaram nenhuma das atividades até agora. Isso corresponde a mais de 500 mil estudantes. “Sentimos esse desânimo acontecendo”, reconheceu Rossieli. Segundo o secretário, deverá ser reforçada a busca ativa dos estudantes – com uso de diferentes recursos como mensagens de celular. “Temos inúmeras frentes e vamos reforçar ainda mais.”

Planejamento para 2021

Em janeiro do ano que vem, deverá haver reforço escolar nas unidades estaduais. A Secretaria prevê semanas de estudos intensivos para a recuperação das aprendizagens dos alunos. Segundo o secretário, 10 mil professores serão contratados para essas atividades. Como o Estadão mostrou, a rede estadual prevê que salas de aula com mais alunos em dificuldades tenham docentes extras.

O ano letivo deverá começar em 1º de fevereiro – uma avaliação diagnóstica será aplicada logo no início do ano letivo para medir o que os alunos aprenderam. A pasta trabalha com a possibilidade de aulas 100% presenciais no ano de 2021.

Fonte: Terra