Rede estadual oferta mais de 2.570 vagas para novatos na pré-matrícula em Penedo e região

A rede estadual de ensino disponibiliza 2.575 vagas para alunos novatos na pré-matrícula do ano letivo 2022 para estudantes de Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Olho d’Água Grande, Piaçabuçu, Feliz Deserto e São Brás. O procedimento deve ser feito online pelo site www.matriculaonline.al.gov.br até quinta-feira, dia 30.

Destas 2.575 vagas, 1240 são para Penedo e estão distribuídas entre as seis escolas estaduais da cidade.

Para quem tiver dificuldades de efetuar a matrícula online, as escolas estaduais e a 9ª Gerência Regional de Educação (Gere) funcionam como ponto de apoio. Será obrigatório que todos os estudantes possuam CPF para a efetivação do cadastro.

Integral

Além disso, a região conta com a ampliação da oferta de ensino integral, cuja oferta totaliza 710 vagas para turmas de 6º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio. A partir do ano letivo 2022, a modalidade, até então restrita a Penedo, será expandida também para Olho d’Água Grande, Igreja Nova e Porto Real do Colégio (confira lista no fim da matéria). A jornada de estudos varia entre 7h e 9h com vagas para turmas tanto do médio como do fundamental.

Pré-matrícula

Ao todo, 57.957 vagas foram oferecidas para pré-matrícula de novatos para o ano letivo 2022 nas 310 unidades da rede estadual de ensino em Alagoas. Deste quantitativo, 30.939 são para as escolas de regime parcial (apenas um horário), 12,678 para as unidades de ensino integral e 14.340 para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Passo a passo

O interessado deve acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br e preencher um formulário eletrônico com seus dados pessoais e série pretendida, além de selecionar três opções de escola onde deseja estudar. Se o candidato à vaga for um estudante com deficiência, é preciso declarar esta informação no ato do cadastro.

Na pré-matrícula online são ofertadas vagas para as seguintes turmas: 1º e 6º anos do ensino fundamental; 1ª série do ensino médio; 1º e 5º períodos diurnos e 1º e 6º períodos noturnos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nível fundamental e 1º período da EJA médio modular. Para a EJA fundamental, a idade mínima de ingresso é de 15 anos, enquanto, para a EJA médio, é de 18 anos.

Para as demais séries, o interessado deve procurar a escola mais próxima e verificar se a mesma dispõe de vagas. Caso sim, a matrícula deve ser feita presencialmente na instituição.

O resultado da pré-matrícula online estará disponível a partir de 24 de janeiro de 2022 e, no período de 24 a 28 de janeiro, o candidato deve comparecer pessoalmente à escola selecionada para entrega de documentação e confirmação da matrícula.

Transferência interna

Até o próximo dia 30, também será possível realizar a transferência interna, procedimento exclusivo para alunos que já são da rede estadual e que, em 2022, vão cursar uma série que não é oferecida na escola onde atualmente estudam. Neste caso, a transferência é realizada pela direção da unidade de ensino, mediante disponibilidade de vagas na escola pretendida e autorização dos pais (para estudantes menores de idade).

Ensino integral

Confira abaixo a lista completa das escolas estaduais com oferta de ensino integral e para quais níveis elas possuem vagas:

Penedo

1. Escola Estadual Professor Ernani Méro (Ensino Médio) – Praça Largo de Fátima, S/N, Santa Luzia;

2. Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto (Ensino Fundamental II e Médio) – Rua Castro Alves, S/N, Santa Luzia;

3. Escola Estadual Dr. Alcides Andrade (Ensino Médio) – Rod. Joaquim Goçalves, S/N, Santa Luzia.

Porto Real do Colégio

1. Escola Estadual Firmo de Castro (Ensino Médio) – Avenida Ademário Vieira Dantas, 522, Centro;

2. Escola Estadual Dona Santa Bulhões (Ensino Médio) – Praça Rosita de Góes Monteiro, 86.

Igreja Nova

1. Escola Estadual Professor Pedro Reys (Ensino Médio) – Avenida 16 de Maio, 331, Centro.

Olho d’Água Grande

1. Escola Estadual Anália Tenório (Ensino Médio) – Rua Dr. Euclides Bóia, 01, Centro.

9ª Gerência Regional de Educação (Gere): Praça. Clementino do Monte, S/N, Centro.

por Ana Paula Lins – Assessoria Seduc