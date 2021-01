Redes sociais e mídias aproximam Bom Jesus dos Navegantes das pessoas

A transmissão, em tempo real, da festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo agradou internautas e radiouvintes. Sintonizado em emissoras FM ou conectado pela Internet, nas redes sociais ou em canais do YouTube, o público acompanhou, de perto, a maior celebração religiosa de Alagoas.

A proximidade é percebida nos comentários das lives realizadas pela Prefeitura de Penedo. “Mesmo longe de minha cidade, posso matar a saudade assistindo o encerramento da festa do Bom Jesus. Obrigado Senhor”, comentou Renildo Menezes no Facebook da administração municipal, vídeo da última missa do louvor em 2021.

Já o auxiliar contábil da Diocese de Roraima, Maiquel Winter informou, também pelo Facebook da Prefeitura de Penedo, que acompanhava a celebração direto de Boa Vista, capital do estado localizado na região amazônica.

A missa de encerramento do Bom Jesus alcançou mais de 17 mil pessoas, somente na página oficial da Prefeitura de Penedo, no Facebook. A transmissão registrou mais de duas mil ações de engajamento, centenas de comentários e 75 compartilhamentos.

Já no Instagram da Prefeitura de Penedo, as lives da procissão fluvial têm milhares de visualizações, depoimentos de fé, declarações de amor a Penedo e elogios às transmissões realizadas pelo Departamento de Comunicação do município.

A divulgação virtual também foi realizada pela Pastoral de Comunicação da Diocese de Penedo. As rádios Penedo FM e Grande Rio FM estavam nas ruas e na balsa, com seus repórteres, entre eles Antônio Silva, personagem da matéria produzida pela TV Gazeta, emissora que sempre faz a cobertura da procissão no Rio São Francisco.

“Tem muita gente que liga depois das procissões e diz assim: eu me senti dentro da balsa, acompanhando a imagem do Bom Jesus. É muito importante a presença dos amigos da comunicação, a TV, o rádio, essa integração porque nós levamos emoção”, disse o radialista sobre um dos efeitos dos meios de comunicação na audiência.

Quem entendeu que poderia acompanhar tudo, sem se expor ao risco de ser contaminado pelo coronavírus, também parabenizou a divulgação e foi abençoado, da mesma forma que os devotos e romeiros presentes.

Elaine Lima comentou no Instagram da Prefeitura de Penedo. “Que benção. Parabéns pelo empenho e zelo. Na missa das 9 horas, vi compromisso e responsabilidade. Verificando temperatura, fazendo uso de álcool gel e pedindo para as pessoas usarem máscaras, até mesmo distribuindo para que não tinha”, escreveu, acrescentando que “nem todas as pessoas são conscientes”.

por Fernando Vinícius – Decom PMP

Imagens/Decom – foto Itawi Albuquerque