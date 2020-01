Reforço do CSA, Geovane retorna ao futebol alagoano

O CSA confirmou nessa terça-feira (7) a contratação de Geovane para a temporada 2020. Com isso, o volante está de volta ao futebol alagoano após rodar pelo Brasil por sete anos. O jogador defendeu o ASA no Campeonato Brasileiro da Série B, em 2012, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, em 2013.

Na campanha alvinegra da Segundona, Geovane demorou para engrenar na equipe e ganhou a posição nas últimas partidas da competição. Na 38ª rodada, ele encarou o clássico alagoano com o CRB, no Coaracy da Mata Fonseca, jogou os 90 minutos e foi derrotado por 4×2.

A boa atuação do jogador, sobretudo contra o Galo, fez a diretoria regatiana querer acertar sua contratação para o próximo ano. Em contrapartida, rechaçou a oferta alvirrubra e permaneceu no Fantasma de Arapiraca.

Na temporada seguinte, Geovane participou da campanha na qual o ASA foi vice-campeão da Copa do Nordeste, sendo derrotado pelo Campinense-PB. No entanto, antes do Fantasma chegar à final, ele se transferiu para a Aparecidense-GO. Naquele ano, no Alvinegro, o volante fez apenas cinco partidas e não marcou gols.

Ainda em 2013, Geovane acompanhou o ASA até a segunda fase da Copa do Brasil, despachando Santa Cruz-PE e Ceará. Na terceira fase, o volante já não estava no clube e não defendeu o Alvinegro na eliminação para o Flamengo.

Aos 30 anos, o atleta desembarca em Maceió após adquirir mais experiência em clubes do futebol goiano, como Aparecidense, Itumbiara, Vila Nova. Em 2019, Geovane estava no Goiás e foi uma das armas do técnico Maurício Barbieri no primeiro semestre.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb