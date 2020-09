Renan Filho anuncia ampliação do Pró-Estrada em Penedo

O governador Renan Filho anunciou, nesta quinta-feira (24), que vai ampliar as ações do Programa Pró-Estrada em Penedo, no Baixo São Francisco. Ele e o secretários de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, estiveram no município ribeirinho onde autorizaram o início das obras de pavimentação asfáltica em quatro bairros da cidade.

“Nós vamos fazer um investimento muito robusto aqui em Penedo em infraestrutura, será um dos maiores já realizados pelo Governo do Estado. Voltaremos em breve para ampliar o Pró-Estrada, que fizemos outrora aqui, mas que precisa se expandir e atender outras regiões da cidade, tornando Penedo ainda mais bonita do que já é”, afirmou Renan Filho.

As obras iniciadas nesta quinta-feira também fazem parte do Pró-Estrada. Elas contemplam a pavimentação asfáltica de 9 quilômetros de vias urbanas nos bairros Dom Constantino, Santa Luzia, Santo Antônio e Senhor do Bonfim. Serão investidos mais de R$ 6,7 milhões em recursos próprios do Governo do Estado.

A professora Maria Dacenilma da Silva, 53 anos, mora no Bairro Santa Luzia há 32 anos. Já sem esperança de que a obra fosse executada, ela se emociona ao constatar o início dos trabalhos de pavimentação.

“Não deixa de ser um sonho. Quando chove é terrível, porque nós temos crianças e elas são as que mais sofrem com a lama”, descreveu a professora, que interrompeu a entrevista para enxugar as lágrimas. “Desculpe-me pela emoção, mas só sabe a dificuldade quem vive aqui”, retomou.

O Programa Pró-Estrada já atua em mais de mil, dos 1.800 quilômetros totais da malha estadual, com obras de reconstrução, pavimentação e implantação de rodovias e acessos em mais de 90 municípios alagoanos.

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, informou que as obras do Pró-Estrada, autorizadas nesta quinta-feira, vão beneficiar praticamente metade da cidade.

“São vários corredores de transporte de ônibus que serão beneficiados. Isso dará um maior conforto a toda a população que faz uso do transporte de massa”, destacou o prefeito.

“Não é a primeira vez que o governador faz obras nesse sentido. Toda vez que vem a Penedo, traz coisas boas, não vem de mão abanando: desde o Ginásio Padre Manoel Vieira, um ícone dos desportistas de Penedo, a essa infraestrutura extremamente imprescindível para o progresso e o conforto dos moradores”, arrematou.

O Governo do Estado tem atuado também para encurtar as distâncias entre Penedo e outros centros urbanos.

“Estou muito feliz com duas obras de infraestrutura rodoviária: a reconstrução da AL-110, que liga Penedo a São Sebastião e, nos próximos dias, vamos dá a ordem de serviço para duplicar de São Sebastião a Arapiraca. Isso também será um grande avanço para Alagoas. A outra obra importante, que já foi retomada, é essa que liga Penedo a Pindorama, que vai aproximar Penedo em 20 quilômetros de Maceió”, citou Renan Filho.

Ainda em Penedo, o governador percorreu o Centro Histórico. Ao lado do prefeito e dos secretários Mosart Amaral e Maurício Quintella, da Infraestrutura, ele visitou o Cine São Francisco, que passa por obras de reforma e restauro para implantação do Centro de Convenções.

“Tá quase tudo pronto, só estão faltando as poltronas que o Governo do Estado adquiriu e vai instalar”, assegurou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas