Renan Filho anuncia implantação de 10 leitos de UTI em Penedo

O governador Renan Filho (MDB) acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, esteve nesta quinta-feira (09) em Penedo. O objetivo foi anunciar medidas de enfrentamento ao Coronavírus em cidades do interior.

Como parte das ações, o plano contempla a implantação de Unidades de Terapia Intensa (UTI) para ampliar a oferta de leitos à população, diante da pandemia.

“Estamos trabalhando para minimizar os efeitos da doença em Alagoas. Para isso, vamos remodelar o sistema de saúde. Penedo é uma cidade referência e não poderia ficar de fora. Este é o momento para atender um antigo sonho da cidade e da 6ª microregião. Vamos melhorar a capacidade de atendimento do município com a implantação imediata de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O nosso objetivo é que as pessoas possam ser tratadas o mais próximo de suas casas”, justificou o governador.

O município de Penedo é referência para outras cinco cidades, que estão na 6ª microregião de Saúde: São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Piaçabuçu e Feliz Deserto.

“Apesar de estamos enfrentando uma pandemia, essa visita é muito importante para toda região. Estamos ampliando a quantidade de leitos de UTI e de retaguarda. Aqui em Penedo visitamos espaços que podem abrigar essa melhoria na saúde pública. Estivemos no Regional e no antigo hospital Semep. A prioridade é da Santa Casa de Misericórdia. Vamos avaliar qual é o melhor espaço para abrigar esse investimento. Queremos entregar o mais rápido possível. Vamos trabalhar duro ao lado do prefeito e do vice, para transformar em realidade o antigo desejo do povo de Penedo”, garantiu o secretário Alexandre Ayres.

Para o deputado Marcelo Beltrão (PP), Penedo deve se unir neste momento para não perder uma grande oportunidade. “Apesar de estarmos passando por um momento delicado, de enfrentamento a uma pandemia, devemos nos unir pelo bem do nosso povo. Esse é um grande momento em que todos devem dar as mãos para que Penedo e cidades circunvizinhas possam ganhar modernos leitos de UTI. Quero parabenizar o governador pela excelente condução das ações de combate ao Coronavírus, um trabalho sério que vem sendo ditado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e pela ciência. Quanto ao secretário Alexandre Ayres, em nome de toda a população da Região Sul de Alagoas, muito obrigado por mais este grande feito, que é dotar Penedo com 10 leitos de UTI”, comemorou o deputado.

Live através das redes sociais

Logo após o governador deixar Penedo, o prefeito Marcius Beltrão participou de uma transmissão ao vivo através de suas redes sociais. Ao lado do vice-prefeito Ronaldo Lopes (MDB); do secretário de Saúde de Penedo, Marcos Beltrão; e do deputado estadual Marcelo Beltrão (PP), o Chefe do Executivo levou aos penedenses pela grande rede a mais nova conquista da saúde pública da região.

“Este é um momento ímpar para Penedo, apesar da pandemia que enfrentamos. Mas, o diferencial é que temos um governador de atitude, que tem coragem e segue as orientações da ciência. Graças ao seu desprendimento, Penedo vai ganhar 10 leitos de UTI para atendermos as pessoas que necessitam de mais cuidados médicos. A prioridade deste grande investimento é a Santa Casa. Vamos agora nos debruçar para tornar realidade este grande investimento”, pontuou o prefeito.

Máscaras de tecido

Diante da pandemia do Coronavírus, do uso de EPI’s e a necessidade de geração de emprego e renda, o prefeito anunciou ainda durante a live que vai montar uma força tarefa para confeccionar máscaras de tecido, dentro do próprio município.

“Precisamos nos unir, reinventar e buscar soluções neste momento difícil. Vamos confeccionar máscaras de tecido para proteger todos os trabalhadores que estão no enfrentamento ao Coronavírus. Para isso, estamos cadastrando as costureiras da cidade para este trabalho”, encerrou Marcius Beltrão.

Quem deseja fazer parte desta ação e se cadastrar, basta acessar o portal da Prefeitura de Penedo no endereço: www.penedo.al.gov.br/cadastro

Fonte: Decom – PMP