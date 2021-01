Renan Filho coloca 35 leitos à disposição do governo do Amazonas para pacientes com Covid-19

O governador Renan Filho (MDB) anunciou, na noite desta quinta-feira (14), que colocou 35 leitos à disposição do governador do Amazonas, Wilson Lima. Manaus vive uma crise com o avanço dos casos de Covid-19. As internações bateram recordes e unidades de saúde ficaram sem oxigênio. Apesar da oferta, Alagoas não está na primeira lista de estados que vão receber pacientes.

“Falei há pouco com o governador Wilson Lima, do Amazonas, que precisa de ajuda para enfrentar nova onda de Covid-19. Coloquei 35 leitos à disposição dos amazonenses, 10 de UTI e 25 Clínicos. Alagoanos têm solidariedade e espírito colaborativo. Vamos juntos vencer esse vírus”, postou Renan Filho em suas redes sociais.

O governador de Alagoas já havia dito, durante entrevista coletiva sobre a ampliação de leitos para Covid-19 no Hospital da Mulher, que estava avaliando a possibilidade de receber pacientes vindos do Amazonas.

A Secretaria de Comunicação Social do Amazonas informou ao G1 que o número total de pacientes que serão transferidos ainda não está fechado e os técnicos estão trabalhando para realizar as transferências já que isso depende da concordância tanto dos pacientes quanto dos familiares.

Inicialmente, seis estados devem receber 235 pacientes: Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Fonte: G1/AL