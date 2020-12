Renan Filho considera possibilidade de comprar vacinas contra a Covid-19

O governador de Alagoas participou, de forma remota, de reunião nesta terça-feira (8) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros governadores para tratar do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Renan Filho (MDB) disse que vai aguardar que o governo federal envie as vacinas ao estado, mas que caso não haja agilidade, vai comprá-las de forma direta.

“Aqui em Alagoas nós vamos aguardar o envio das vacinas por parte do governo federal. Se isso não tiver a agilidade necessária, vamos diretamente, assim como outros estados, garantir a aquisição das vacinas”, disse Renan Filho.

O G1 questionou o governo de Alagoas até quando aguardaria pelo Ministério da Saúde. Por meio da assessoria, o Estado disse que seria o prazo dado pelo Ministério: final de fevereiro.

A informação, contudo, é oposta ao que já tinha dito o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, na última semana, de que não teria como comprar vacinas. “Alagoas é um estado pequeno, é um estado que não tem recursos para dispor e adquirir essas vacinas”, falou em entrevista coletiva no último dia 3.

O Estado não tem plano próprio de vacinação e vai seguir o do governo federal, que só deve ficar pronto quando houver vacina registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

“Eu deixei claro que é fundamental que o Ministério da Saúde coordene nacionalmente o Plano de Imunização. Fundamental também que o Ministério garanta, no mais curto espaço de tempo possível, vacinar todo o povo brasileiro”, disse o governador.

Fonte: G1/AL