Governo e FAF irão colocar refletores no Alfredo Leahy

No último sábado, 11, o governador de Alagoas Renan Filho esteve em Penedo, juntamente com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó e participaram de um jogo festivo no estádio Dr. Alfredo Leahy, campo do Sport Club Penedense. O resultado da partida foi 3 a 0 para o time do prefeito de Penedo Marcius Beltrão contra o time de Renan Filho.

O resultado pouco importou. O jogo valeu mais para reafirmar o compromisso de Renan Filho com o Sport Club Penedense em colocar refletores no seu estádio. A ordem de serviço para a instalação foi assinada na sede da Federação. Os engenheiros responsáveis já visitaram o estádio Dr. Alfredo Leahy e as obras, segundo o governador, vão começar em breve.

Participaram também do jogo festivo ex-atletas do Penedense, o deputado estadual Marcelo Beltrão, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão, o vice-prefeito Ronaldo Lopes, o empresário e diretor da Rádio Grande Rio FM, Alcides de Andrade Filho (Bola), os vereadores Ernande Pinheiro, Rogério dos Peixoto, Junior do Tó, Fagner Matias, Marcelo Pereira, entre outros.

O presidente do Sport Club Penedense, Daniel Mendonça, presenteou o governador Renan Filho com uma camisa do clube ribeirinho em forma de agradecimento.

por Redação