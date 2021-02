Renan Filho vai a Brasília na terça (2) em busca de mais vacinas para Alagoas

O governador Renan Filho anunciou, neste sábado (27), por meio de suas redes sociais, que viaja na próxima terça-feira (2) a Brasilia com o objetivo de firmar compromisso para a compra de vacinas contra a Covid-19. Ele já havia afirmado que o Estado provisionara recursos próprios para a aquisição dos imunizantes, caso o governo federal não os fornecesse em quantidade suficiente.

“Terça que vem, vou a Brasília para assumir compromisso de comprar vacinas para os alagoanos para que aceleremos a imunização de nossos grupos de risco”, escreveu Renan Filho.

Ele aproveitou a postagem para fazer um alerta acerca do “crescimento assustador” da ocupação dos leitos de UTI em todo o Brasil, apesar de a taxa em Alagoas (65%), considerada de risco moderado, encontrar-se abaixo e bem melhor do que a média nacional.

“Aproveito esse post para pedir a colaboração de todos com as medidas de distanciamento social, de uso de máscaras, de higienização pessoal, especialmente lavar as mãos ou usar álcool em gel”.

Renan Filho afirmou que é preciso união e trabalho conjunto para vencer o novo coronavírus. E fez, ainda, uma ponderação. “Se mesmo com todos os apelos, o contágio e, consequentemente, as internações hospitalares continuarem a crescer, teremos de tomar novas medidas para proteger a vida de nossa gente”.

Fonte: Agência Alagoas