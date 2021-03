Resende marca no fim e vence o Fluminense no Carioca

A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca ficou marcada por três momentos importantes: os erros claros de arbitragem, um gol bizarro sofrido e a virada já no último minuto para dar a vitória ao Resende por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã. Os garotos de Xerém contaram com gol de Alexandre Jesus, mas Kaique e Jefferson Ruan garantiram os três pontos.

O resultado coloca o Resende empatado com Bangu, Flamengo e Portuguesa, com três pontos. Já o Tricolor fica zerado, assim como Macaé, Nova Iguaçu e Vasco. Na próxima rodada do Estadual, o Flu voltará ao Maracanã para enfrentar a Portuguesa, no domingo, às 16h. Já o Resende enfrentará o Botafogo, no mesmo dia, mas às 20h15, no Estádio Nilton Santos.

Polêmicas da arbitragem

O Carioca mal começou e o Fluminense já sofreu duas vezes em menos de 20 minutos com erros claros de arbitragem. Primeiro, Miguel recebeu passe açucarado de Gabriel Teixeira e saiu cara a cara com o goleiro, mas foi atropelado. O árbitro mandou seguir. Depois, Caio Vinícius aproveitou cobrança de falta para tocar de cabeça e marcar o gol, mas o bandeira assinalou um impedimento inexistente. Vale lembrar que não há árbitro de vídeo nesta primeira fase.

Fonte: Terra