Respirador criado pela USP é aprovado em testes com humanos

Um respirador desenvolvido por uma equipe da Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) foi aprovado em restes com humanos e está mais próximo de ser liberado para uso em hospitais. O equipamento, batizado de Inspire, tem custo 15 vezes mais barato que a média de preços no mercado e pode ficar pronto em menos de duas horas.

Os testes foram feitos entre os dias 17 e 19 de abril com quatro pacientes do Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O respirador foi considerado aprovado no estudo, inclusive no modo assistido controlado por pressão, segundo a Poli-USP. “Não houve nenhuma intercorrência com os pacientes ventilados com o Inspire”, disse em nota. Anteriormente, o aparelho já havia sido considerado aprovado em testes com animais. Os documentos referentes aos testes realizados foram encaminhados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e outros órgãos para que seja liberado.

Fonte: UOL