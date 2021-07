Restos mortais de Roberta Dias serão sepultados na próxima quarta, 21, diz família

Por meio de nota, a família da estudante Roberta Costa Dias informou nas redes sociais, neste domingo, 18, que os restos mortais da jovem, que desapareceu em abril de 2012 e teve seus ossos encontrados há cerca de três meses, no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, serão finalmente sepultados na próxima quarta-feira, 21, no cemitério de Piaçabuçu, na região Sul de Alagoas.

No último dia 14, o Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística de Alagoas confirmou que os restos mortais encontrados em abril, no Pontal do Peba, eram da estudante Roberta Dias.

Caso Roberta Dias

Roberta Dias sumiu no dia 11 de abril de 2012, quando tinha 18 anos, e até então não existia confirmação sobre o corpo da jovem, que só foi encontrado em abril deste ano em um trecho situado entre o Pontal do Peba e Feliz Deserto.

O processo segue em tramitação e os suspeitos, que respondem por homicídio duplamente qualificado, seguem em liberdade.

Fonte: TNH1