Resultado das provas do concurso da Polícia Civil é divulgado

O resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva do concurso da Polícia Civil de Alagoas foram divulgados na tarde desta segunda-feira (27) no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. As provas foram aplicadas no dia 29 de agosto nos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

O concurso recebeu 43.073 inscrições. Segundo o governo do estado e a banca examinadora, foram 35.741 inscritos para o cargo de agente de polícia, que tem 368 vagas. Para o cargo de escrivão de polícia, foram 7.332 inscrições para as 132 vagas.

O edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para o teste de aptidão física deve ser publicado no dia 20 de outubro, Diário Oficial do Estado de Alagoas e também no site do Cebraspe.

Confira todas as etapas do concurso:

1ª etapa

provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

avaliação médica das condições de saúde, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

apresentação e comprovação documental e sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório.

2ª etapa

curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Cinco pessoas foram presas por suspeita de fraude no concurso. A fraude realizada por quatro pessoas que utilizam ponto eletrônico foi descoberta após um trabalho de investigação da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), que enviou equipes para Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu uma pessoa que estava fazendo a prova fingindo ser outro candidato.

Os crimes são investigados, mas não afetaram o andamento das etapas seguintes do concurso da Polícia Civil de Alagoas.

