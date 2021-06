Resultado de exame em crânio que pode ser de Roberta Dias atrasa após perita contrair Covid

O Instituto Médico Legal (IML) informou nesta segunda-feira (7) que o resultado do exame cadavérico em um crânio que pode ser da jovem Roberta Dias, que desapareceu grávida em 2012, e que deveria sair nesta segunda, foi adiado. Um novo prazo para a divulgação do exame deve ser informado a partir de terça-feira (8).

Segundo a assessoria do IML, a perita responsável pelo laudo estava em isolamento social por ter sido infectada pela Covid-19. Com o seu retorno ao trabalho, um novo prazo vai ser divulgado.

A mãe da jovem, Mônica Reis, solicitou, em abril, a comparação do material genético da filha com a ossada e o crânio encontrados no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, Litoral Sul de Alagoas.

Roberta Dias desapareceu em Penedo em 2012. O G1 teve acesso a um laudo pericial produzido pela Polícia Federal de uma conversa gravada em áudio em quem um homem admite que ajudou o pai do filho de Roberta a assassiná-la.

Duas pessoas foram denunciadas em 2018 pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) por envolvimento no assassinato. O processo segue em tramitação na 4ª Vara Criminal da Comarca de Penedo.

