Retomada das escolas particulares em AL será na modalidade de ensino híbrido

A retomada das aulas nas escolas particulares de Alagoas deve acontecer na modalidade híbrida, isto é, intercalando encontros presenciais e as já conhecidas aulas remotas, implantadas na comunidade escolar nesta pandemia da Covid-19. É o que afirma o Sindicato das Escolas Particulares de Alagoas.

De acordo com a presidente do Sindicato, Bárbara Heliodora, o retorno, previsto para o mês de janeiro, é esperado por todas as escolas no estado.

“Temos um produto muito caro que são as crianças e os adolescentes, que neste momento precisam retomar suas atividades presenciais. As escolas, no geral, estão preparadas e até janeiro todas estarão funcionando seguindo protocolo sanitário para receber o alunado”, destacou a educadora em entrevista ao vivo no Cidade Alerta, da TV Pajuçara / Record TV.

A presidente ressaltou ainda que o recente aumento de novos casos da Covid no estado não inviabiliza o retorno presencial das escolas.

“Apesar desse aumento, as escolas poderão receber os alunos e realizar o ano letivo 2021 mais presencial que online. Vamos trabalhar dentro das diretrizes do decreto que será divulgado na próxima semana pelo Governo do Estado”, frisou.

Sobre as aulas híbridas, Bárbara Heliodora informou que o mecanismo será definido entre as escolas e a comunidade escolar.

“O retorno presencial a partir de janeiro vai garantir que o processo está seguro, mas precisamos da colaboração da sociedade com os cuidados na prevenção dessa doença”, acrescentou a educadora.

Dever de casa

Durante a entrevista, a presidente do sindicato não descartou a possibilidade das escolas terem que retornar novamente ao modelo de aulas remotas, caso haja avanço do vírus.

“A gente precisa ter coragem para retornar, e se acontecer algo que precisemos retornar, o faremos, mas com a certeza de que fizemos o dever de casa”, pontuou.

Ganhos da pandemia

A reinvenção de educadores e alunos alagoanos para se posicionarem diante das limitações impostas pela pandemia também foi destacada pela presidente do sindicato.

“Ao longo desses meses, fomos aprendendo a desenvolver as tecnologias. A pandemia fez com que professores se profissionalizassem e alunos utilizassem seus aparelhos como ferramentas pedagógicas, tivemos aprendizagens significativos”, complementou.

Fonte: Agência Alagoas