Ricardo Araújo é empossado Superintendente de Iluminação Pública de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes deu posse ao Superintendente de Iluminação Pública de Penedo na tarde desta quinta-feira, 17.

O setor criado recentemente para dar mais celeridade aos serviços será dirigido por Ricardo Góes Araújo, ex-secretário municipal de Agricultura e ex-gestor da SMTT Penedo.

“Pensávamos que já tínhamos dado nossa contribuição ao município de Penedo durante os oito anos do governo de Marcius e Ronaldo, mas o amigo Ronaldo nos convidou e trabalharemos juntos para desenvolver o setor”, declarou Ricardo Araújo em seu pronunciamento.

A solenidade de posse foi realizada no Gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes, prestigiada por membros do primeiro escalão da gestão Crescendo Com Seu Povo e vereadores penedenses.

SIPE

Ricardo Araújo vai administrar as ações que deixarão de ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Com a instituição da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), o planejamento e a execução dos programas terão mais agilidade e autonomia.

“Nós verificamos que precisávamos fazer um grande trabalho no setor de iluminação pública e já estamos fazendo, mas não teria como avançar muito com ele ainda vinculado à Secretaria de Serviços Públicos”, explicou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo destacou também a experiência e a competência de Ricardo Araújo, conforme testemunhou durante os oitos anos de trabalho no governo do qual foi vice-prefeito.

“Agora temos uma estrutura à altura do que pretendemos fazer em Penedo”, acrescentou Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio da Câmara de Vereadores para o desenvolvimento do município que será totalmente iluminado com lâmpadas de LED.

O investimento iniciado em parceria com a Equatorial Energia viabilizou 1.219 luminárias mais econômicas, potentes e duradouras do que as lâmpadas de vapor.

Com a economia gerada a partir desse ganho em eficiência energética, a SIPE terá recursos próprios para dar continuidade ao trabalho que atenderá Penedo, por completo, no prazo máximo de 3 anos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP